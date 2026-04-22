BE:FIRSTがナビゲーターを務めるJ-WAVE『MILLION BILLION』（毎週土曜 深0：00〜深1：00）の4月25日放送回に、Aile The Shotaが登場する。【動画】舞台は“異世界団地”…BE：FIRST「BE：FIRST ALL DAY」ミュージックビデオ今回の放送は、BE:FIRSTのMANATO、SOTAがナビゲーターを担当。前半は4月のメッセージテーマ「新発見！新体験！」をめぐるトーク、後半にはゲストにAile The Shotaを迎えたスペシャルトークの2部構成とな