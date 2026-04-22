3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）の印象ガラリな姿が公開され、驚きの声が寄せられている。【映像】大森元貴の激変した姿や近影これまでもInstagramで仕事のオフショットを発信してきた大森。2025年9月にはNHK連続テレビ小説「あんぱん」で作曲家・いせたくや役を演じた際の激変ショットを公開し、「ほんとすごい！別人級!!」「ギャップがすごすぎる」と話題になっていた。印象ガラリな近影に「ビジュや