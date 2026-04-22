クリニックフォアグループは4月20日、「2026年花粉症 実態調査」の結果を発表した。調査は2026年4月1日〜4月10日、花粉症の症状でクリニックフォアを利用する492名を対象にインターネットで行われた。○2026年の花粉症傾向花粉症の265名に、「例年と比べて、2026年の花粉症の症状はどう感じたか」を調査した結果、54%の人が「つらかった」と回答した。例年と比べて、今年の花粉症の症状はどう感じましたかさらに、2026年の花粉飛散