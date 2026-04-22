健康のために“意識して飲むもの”だったお酢ドリンクが今、分岐点を迎えている。ミツカンのお酢ドリンク「フルーティス」は2月にブランドリニューアルを果たし、あえて主役をお酢から果実へと転換。「美味しいから飲みたくなる一杯」へと進化を遂げた。その裏側には、逆風のなかでも挑戦を続ける“お酢のリーディングカンパニー”としての矜持があった。今回は、ミツカン 家庭用事業本部 飲料事業部 飲料企画課で働く田中菜々美さ