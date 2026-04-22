今年１月にＴＢＳを退社しフリーに転身した良原安美アナウンサーが、スタイル抜群の最新ショットを披露した。２２日までに自身のインスタグラムを更新。今月アメリカで行われた世界最大級の音楽フェス「Ｃｏａｃｈｅｌｌａ」に参戦したことを報告。「１０代の頃聴いていた曲ってどうしてこう、胸がぎゅっとするのでしょうか。最高の思い出」と大興奮だ。「＃ありもので即席Ｃｏａｃｈｅｌｌａルック」のハッシュタグをつけ