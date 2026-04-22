4月21日にセブン-イレブンから発売された「揚げたこ焼き」が話題です。これまでお惣菜コーナーで販売されていたものはありましたが、ななチキなどと同じレジ横フードとしてたこ焼きが登場するのは初めて。ついにコンビニでも熱々のたこ焼きが食べられるようになったか……!セブン-イレブンから発売された「揚げたこ焼き」○想像以上のクオリティ「揚げたこ焼き」は3個入り(213.84円)と6個入り(427.68円)の2種類があります。店舗に