医療法人社団鉄結会は、全国の２０〜５０代の男女で、過去１年以内に肌荒れ・ニキビの悩みを経験したことがある３００人を対象に、４月６日〜１５日までインターネットで腸と肌の関係（腸肌相関）について調査した。腸肌相関とは、腸内環境の乱れが全身の炎症反応を引き起こし、ニキビや肌荒れとして肌に現れる現象のこと。春の歓迎会シーズンに外食や飲酒が増えると腸内細菌のバランスが崩れ、肌トラブルが悪化しやすくなる。