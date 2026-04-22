Ｊ２ジュビロ磐田は２２日、三浦 文丈コーチが監督 に昇格すると発表した。志垣良監督の辞任も同日発表した。三浦新監督は清水商（現・清水桜が丘）から筑波大から横浜Ｍ、磐田などで活躍。現役引退後は横浜ＦＣなどで監督を務め、今季から磐田に復帰していた。選手歴は清水商業高校→筑波大→横浜Ｍ→京都→磐田→FC東京。三浦新監督のコメントは以下の通り。「ジュビロ磐田に関わるすべての皆さま、いつも応援ありがとう