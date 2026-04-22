22日も北海道、本州、九州の広い範囲で黄砂観測（22日午前更新） 国立環境研究所の観測によると、22日も東京、大阪、札幌、つくば、新潟、富山、松江、長崎と、日本列島の広い範囲で黄砂の飛来が確認されています。 「地表付近の黄砂の濃度」を示した気象庁の黄砂解析予測図でも、22日（水）も夜にかけて黄砂が飛来する予測となっています。 気象庁の黄砂解析予測図 22日～23日（22日午前更新） 下に画像で掲載してい