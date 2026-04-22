春に出回るスナップえんどうは、みずみずしい甘みとシャキッとした歯ごたえが持ち味。さっとゆでるだけで、鮮やかなグリーンが際立ち、食卓をぱっと明るくしてくれます。 そんな旬野菜をわかめと合わせて、だししょうゆでさっとあえるだけの簡単副菜。手軽なのに、しみじみおいしく、あと一品ほしいときにも大活躍です！『スナップえんどうとわかめのだししょうゆあえ』のレシピ材料（2人分）スナップえんどう……10個 生わかめ…