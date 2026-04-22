【モデルプレス＝2026/04/22】俳優の磯村勇斗とAえ! groupの末澤誠也がW主演を務める映画『mentor』（10月16日公開）に、俳優の綾野剛が出演決定。あわせて、ティザービジュアルと予告編映像が公開された。【写真】44歳俳優、約3時間の特殊メイクで全身火傷を負った重要人物を熱演◆綾野剛、約3時間の特殊メイクで“メンター”役に挑む綾野が演じるのは、龍之介（磯村）と拓海（末澤）の過去と現在をつなぐ、物語の鍵を握る存在・