食物繊維が肥満と腎機能の悩みを一気に解決する！食物繊維が豊富な食材とは 食物繊維で腎臓の負担を軽減 厚生労働省が策定した「日本人の食事摂取基準（2020年版）」によると、食物繊維の摂取目標量は成人男性で1日21グラム以上、成人女性では18グラム以上とされています。この数字だけを見ると、目標量の確保は簡単そうに思えますが、たとえばこれをレタスに換算すると毎食2玉以上、1日合計2キロ（6～7玉）は食べなけれ