「チック症群」や「チック障害群」は周囲の理解と環境調整が欠かせない 個人に合わせた介入法を考える チック症群は幼少期に発生しやすく、10代前半に特性が強くなりますが、大人になるにつれて目立たなくなっていきます。しかし、大人になっても持続するケースもあり、人によって経過はさまざまと言えます。幼少期で軽度の暫定的チックの場合、治療をせずに経過を観察することが多いです。ただし、チック症群は極度の緊