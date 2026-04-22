理不尽な犯罪への怒りと、悪人が徹底的に裁かれる爽快感（スカッと感）を求める読者に超おすすめの漫画が誕生しました。累計130万部を突破した大ヒット漫画『撲殺ピンク～性犯罪者処刑人～』の著者自身が描き切る公式スピンオフ『バイバイピンク』です。今回は、戦慄の新連載第1話のあらすじと見どころをご紹介します！ 全く反省しない「クズすぎる」性犯罪者 物語のターゲットとなるのは、細川晴男という