オジギソウはなぜおじぎをする？ 葉の付け根にある細胞壁の膨圧が下がっておじぎする 植物の運動は非常に緩慢で、その動きを目の前で見ることはできません。例外はオジギソウの葉のおじぎ運動とハエトリグサの捕虫運動などです。 オジギソウの葉は、人や動物が触れたり、雨や風、振動など、外部からの物理的な刺激が加わると、素早く葉を閉じ、葉枕「ようちん（葉柄の付け根の部分）」が収縮して葉全体が垂れ下がります。数