２０日、中国広核集団の広東太平嶺原子力発電所の１号機の原子炉施設。（恵州＝新華社記者／〓華）【新華社恵州4月22日】中国原子力大手の中国広核集団（CGN）が広東省恵州市で建設を進める広東太平嶺原子力発電所で20日、中国が独自開発した原子炉「華竜1号」が発電を開始し、商業運転の条件を満たした。粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）で「華竜1号」が運転されるのは初めて。同発電所では「華竜1号」6