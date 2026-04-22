ドリアンを運ぶ作業員。（昆明＝新華社配信／殷学合）【新華社昆明4月22日】タイ、ラオス、マレーシアなど東南アジア諸国のドリアンが出荷の最盛期を迎えた。中国雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」は、東南アジア産果物を中国に届ける黄金ルートとして、高い輸送効率と利便性でタイ産ドリアンの普及を促進している。東南アジア産果物を扱う湖南聚果堂農産品貿易の王健（おう・けん）総経理は、タイ農