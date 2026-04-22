◇ア・リーグレッドソックス0−4ヤンキース（2026年4月21日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が21日（日本時間22日）、本拠でのヤンキース戦に「3番・DH」で先発出場。4打数無安打でノーヒットに終わり、チームも零敗を喫した。初回1死一塁の第1打席で二ゴロに倒れると、3回2死一塁の第2打席も中飛。6回2死の第3打席も遊ゴロに打ち取られ、8回2死三塁の第4打席も遊ゴロと最後まで快音が響かなかった。打