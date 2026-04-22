参拝を終え、記者会見する「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」の逢沢一郎会長（中央）＝22日午前、東京・九段北の靖国神社超党派の議員連盟「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」（会長・逢沢一郎自民党衆院議員）のメンバーは22日午前、東京・九段北の靖国神社で、春季例大祭に合わせ一斉参拝した。議連によると自民、日本維新の会、国民民主、参政各党などの120人超が参加した。逢沢氏は記者会見で「日本の安