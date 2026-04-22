バドミントン女子で１６年リオデジャネイロ五輪銅メダリストの奥原希望（３１）が２０日、地元でのトークイベントに参加した時の様子を公開。レアな私服姿が反響を呼んだ。同じく地元長野県大町市出身のプロ山岳ランナー、上田瑠偉とトークイベントを行い、「地元の大町は桜のピークを迎え、ガーデンでは桜と色鮮やかなチューリップに迎えられ、久しぶりに地元の皆さんと素敵な時間を過ごすことができました！」とつづり、グリ