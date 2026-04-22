3月1日の中山記念5着後、放牧を挟んだチェルヴィニア（牝5＝木村、父ハービンジャー）はヴィクトリアマイル（5月17日、東京芝1600メートル）に向けて調整を進めていく。22日、サンデーサラブレッドクラブが発表。この日、福島県のノーザンファーム天栄から美浦トレセンに帰厩する。東京芝1600メートルで23年アルテミスSを快勝。24年オークス、秋華賞以来の勝ち星を目指す。