【Amazonセール：タニタ】 開催期間：4月22日～5月3日23時59分 体組成計「BC-1K01-BL」 【拡大画像へ】 Amazonで、タニタのスマホ連携体組成計がセール価格で販売されている。開催期間は4月22日から5月3日23時59分まで。 対象になっているのは、体重、筋肉量、体脂肪率、内蔵脂肪レベルなど、1台で様々な健康状態をモニターできる体組成計「BC-1K01-BL」や「イ