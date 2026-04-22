２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円２９銭前後と前日の午後５時時点に比べ３０銭弱のドル高・円安で推移している。 ２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円３７銭前後と前日に比べ５５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米国とイランの交渉を巡って不透明感が強まったことや、同日発表の米３月小売売上高が市場予想を上回ったことから一