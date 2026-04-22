セプテーニ・ホールディングスが４日ぶりに反発している。２１日の取引終了後に、２６年１２月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年１２月末日時点で１０００株以上を保有する株主を対象に、各種電子マネーに交換できる優待ポイントを一律で５５００円相当提供する。 同時に、２６年１２月期から中間配当を実施すると発表した。今期は従来、期末一括１８円を予定