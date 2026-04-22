「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１０時現在で、サンリオが「買い予想数上昇」で４位となっている。 同社は２１日、初の自社ゲームブランド「ＳａｎｒｉｏＧａｍｅｓ（サンリオゲームズ）」が始動したことを明らかにしており、これが買い予想数上昇につながっているようだ。 サンリオが企画・開発の主体となって「ＳａｎｒｉｏＧａｍｅｓ」ブランドのもとでグ