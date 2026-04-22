環境管理センターがストップ高の５５９円に買われている。同社は２１日、環境省の「令和７年度プラスチック資源循環戦略に関する調査・検討」に共同実施者として参画すると発表しており、改めてこれを好感する買いが入っている。 同業務は、三菱総合研究所を代表者とし、三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（東京都港区）と共同で実施する。プラスチック使用製品の「設計・回収・再資源化・利用」の各段階に