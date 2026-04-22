SOUNDPEATSは、オープンイヤー型完全ワイヤレスイヤホン『UU2イヤーカフ』を発売する。前モデル『UUイヤーカフ』を上回る低域再生能力と音圧、軽やかな装着感を提供する新「Uブリッジ」を搭載した製品だ。 【画像あり】搭載されたドライバー・アプリ画面 本製品はチタンコーティングを施した大口径12mmデュアルマグネットドライバーを採用し、オープンイヤー型の課題