不振に陥るチェルシーが114年ぶりとなる屈辱を味わった。21日に行われたプレミアリーグ第34節でブライトンのホームに乗り込んだチェルシー。試合開始早々の前半3分に先制点を献上すると、後半にも2点を追加されて0-3の完封負けを喫した。この日の敗戦でチェルシーはリーグ戦5連敗。さらに、第30節ニューカッスル戦は0-1、第31節エバートン戦は0-3、第32節マンチェスター・C戦は0-3、第33節マンチェスター・U戦は0-1で敗れて