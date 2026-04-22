韓国のワンルームで同居していた女性を殺害した後、3年6カ月にわたり女性の遺体を隠し続けた30代の男に二審でも重刑が言い渡された。【写真】殺害した恋人を「汚水処理槽」に遺棄した韓国の鬼畜男、身元情報が公開4月21日、法曹界によると、ソウル高裁・仁川（インチョン）院外裁判部・刑事1部（チョン・スンギュ部長判事）は、殺人および死体隠匿の罪で拘束起訴された30代の男の控訴審判決公判で、検察・被告双方の控訴を棄却し、