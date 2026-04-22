この記事をまとめると ■DCT（デュアル・クラッチ・トランスミッション）を搭載するクルマが一時期多かった ■変速時間が短く燃費もいい機構として欧州を中心に広く普及した ■日本国内ではトルクコンバーター式ATやCVTが広く採用されてそれほど広まらなかった なぜDCTは減ってきた？ DCTとは、デュアル・クラッチ・トランスミッションのことで、クラッチを2組もつ変速機をいう。2003年にフルモデルチェンジして5代目となった、