アメリカ・フロリダ州の司法長官は21日、去年4月に発生した州立大学での銃撃事件をめぐり、「チャットGPT」と開発元のオープンAIに対する刑事捜査を始めたと明らかにしました。フロリダ州立大学では去年4月、当時20歳の容疑者の男による銃撃事件があり、2人が死亡、6人がケガをしました。この事件をめぐり、フロリダ州の司法長官は21日、対話型AIサービス「チャットGPT」と開発元のオープンAIに対する刑事捜査を始めたと発表しまし