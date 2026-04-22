◇プロ野球セ・リーグ 広島2-1ヤクルト(21日、マツダスタジアム)ヤクルトの清水昇投手が開幕から好リリーフを続けています。21日の広島戦、1点ビハインドの8回、3番手で登板した清水投手は、先頭の持丸泰輝選手を内野ゴロに打ち取ると、代打の大盛穂選手には大飛球を打たれましたが、ライトフライ。1番の平川蓮選手には鋭く落ちるフォークで空振り三振でガッツポーズ。チームは1点差で敗れましたが、好リリーフをみせました。今季8