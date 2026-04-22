TBSの野村彩也子アナウンサー（28）が22日までに自身のインスタグラムを更新。LAキャップを着用した自撮りショットを投稿した。自身のインスタグラムで「moon face 」とつづり始めた。「かおまるすぎ。健康的な食事を心がけます」とLAキャップを着用した自撮りショットを投稿した。ネットでは「可愛すぎ」「全然丸くない」「これくらいがベストですよ！」「何の問題もない！」「透き通る透明感」「丸顔もすごく魅力的」な