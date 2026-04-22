プロゴルファーの菅沼菜々（26＝あいおいニッセイ同和損保）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。自身が抱える「広場恐怖症」について説明した。「広場恐怖症について、人が多く集まる空間でパニックになる病気ですよねと何度か、質問来ました」と明かしたうえで、「違います、自らの力で脱出できない状況で発症します」と説明。そして、「大勢の前で歌ったりしていても、逃げようと思えば逃げれます。でも電車、飛行機は