ペルシャ湾における4月2日の原油流出の様子を捉えた衛星画像/Sentinel-1/European Space Agency via CNN Newsource（CNN）イランと米国、イスラエルによる攻撃で、ペルシャ湾地域の石油施設や船舶が被害を受ける中、海への油の流出が相次いでいる。海面に浮かぶ油が宇宙からも確認できる状態となり、専門家は差し迫った環境災害を警告している。ペルシャ湾の様子を捉えた複数の衛星画像からは、現地の脆弱（ぜいじゃく）な生物多様