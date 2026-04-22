使用すると手足がけいれんする「ゾンビたばこ」の原料「エトミデート」を含んだ液体を密輸した疑いで台湾出身の男が逮捕された。男はSNSで知り合った人物に依頼されたと供述しており、警視庁はアジアを拠点とした国際密輸組織の関与も視野に捜査している。「エトミデートとは知らず」密輸21日、東京・中央区の築地署でカメラが捉えたのは、キョロキョロと周囲をうかがいながら警察官に連れられる男。指定薬物エトミデートを含んだ