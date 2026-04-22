公開練習での写真が話題ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は5月2日、東京ドームで前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）と対戦する。決戦へのカウントダウンが進む中、20日にインスタグラムを更新。その背中に注目が集まった。決戦12日前の20日、井上は横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。同日、自身のインスタグラムを更新。「本日試合前公開練習でした！バッチバチに仕