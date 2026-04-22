公式サイトに掲載日本中央競馬会（JRA）は22日、公式サイトで「ファンからの悪質な誹謗中傷および脅迫行為等に対する厳正な対応」とする異例の声明を発表した。悪質と判断される行為については、警察への通報や法的措置を含めた厳正な対応を行うとしている。JRAは「現在、SNSやインターネット上の掲示板等におきまして、JRAの騎手、調教師等、中央競馬関係者に対する誹謗中傷、事実に基づかない悪質な内容や脅迫にあたる投稿が