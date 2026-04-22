『女は二度決断する』（2017）でゴールデングローブ賞外国語映画賞を受賞したドイツの名匠ファティ・アキン監督の最新作『AMRUM』（原題）が、邦題を『白パンと独裁者』として、8月7日より全国公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアルと予告編が解禁となった。【動画】小麦粉、バター、はちみつ、ヒトラー？『白パンと独裁者』予告ファティ・アキンの恩師でありドイツ映画界の重鎮であるハーク・ボームが自らの