インスタグラムで報告米大リーグ・ドジャースのフレディ・フリーマン内野手は21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムを更新。元モデルで妻チェルシーさんとの共同投稿の形で、第4子となる長女が誕生したことを報告した。舞い込んだ吉報に大谷翔平投手らも反応した。病院のベッドを囲むフリーマン一家。中央にいるのは生まれたばかりの長女。満面の笑みを浮かべたチェルシーさんとフレディ、そして3人の息子たちが並び、長