「小説家になろう」にて連載中で、シリーズ累計発行部数415万部突破（電子書籍含む）の人気シリーズ『アラフォー賢者の異世界生活日記』（著者：寿安清／イラスト：ジョンディー）がテレビアニメ化されることが決まった。併せて、ティザービジュアルと原作者インタビューが公開された。【写真】アニメ『アラフォー賢者の異世界生活日記』ロゴ本作は、ゲーム中のとある事故により異世界に転生した無職の“アラフォー”「ゼロス