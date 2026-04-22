映画『山口くんはワルくない』より、高橋恭平（なにわ男子）演じる主人公・山口くんと高橋ひかる演じるヒロイン・皐の、二人きりのシーンを切り取った新場面写真が解禁された。【写真】山口くん（なにわ男子）の無防備なうたた寝姿斉木優による同名少女漫画を実写映画化する本作は、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテなのにピュアなギャップ男子・山