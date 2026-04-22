今年３月に退社することを公表していたフジテレビの勝野健アナウンサーが２２日に自身のインスタグラムを更新し、退職日は６月１５日と発表した。勝野アナは３月１２日、インスタグラムを通じて退社することを報告。今年１月に結婚していたと公表し、今後は生活の拠点を京都へ移すと伝えていた。３月末をもって、担当していた「めざましテレビ」「ぽかぽか」「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」を卒業した勝野アナはこの日、「