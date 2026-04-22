スポーツ放送局「ビーイン・スポーツ」報道「昇格させることを検討している」サウジアラビア1部アル・ナスルに所属する41歳のポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが来季は息子とともにプレーする可能性が浮上している。ロナウドの息子クリスティアーノ・ロナウド・ジュニアは2010年6月生まれの15歳で、2023年からロナウドがプレーするアル・ナスルのユースチームに所属している。サウジアラビアメディア「Alweeam」