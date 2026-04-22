ブライトン三笘薫は2試合連続ゴールならずイングランド1部ブライトンの日本代表MF三笘薫は現地時間4月21日、プレミアリーグ第34節のチェルシー戦に先発出場。チームは3-0で快勝し、欧州カップ戦出場権争いへ向けて大きな一歩を踏み出した。三笘は左サイドで存在感を示したものの、地元紙「Sussex World」は「前半にいくつか素晴らしいタッチを見せたが、試合の主役からは外れることが多かった」と評している。試合は開始早々の