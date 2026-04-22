「ガキは預かっている。500万円用意しろ。1日だけ待ってやる。警察に知らせたら“かたわ”になるか、生きては戻らない」──そんな脅迫電話がかかってきたのは、まだ7歳の男児が忽然と姿を消した直後のことだった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）昭和44年、高度経済成長のただ中、東京・渋谷で起きた身代金誘拐事件。だが、その結末はあまりにも残酷で、常識を覆すものだった。鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた