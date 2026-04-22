〈「勝たないでくれ…」藤井聡太から初めてタイトルを奪取した同い年のライバル・伊藤匠が、かつて抱いていた“胸の内”〉から続く2024年6月20日、第9期叡王戦最終局に伊藤匠七段（当時）が勝利し、全冠を保持していた藤井聡太から初めてタイトルを奪取した。社会的にも大きな注目を集めた一戦の後に、伊藤の兄弟子である斎藤明日斗六段が語ったこととは――。【画像】練習対局をする本田奎六段と斎藤明日斗六段など、宮田一門の