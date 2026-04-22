欧州の空港で泥酔状態で騒ぎを起こし、航空機のファーストクラスへのアップグレードまで要求した中国国営企業の幹部による「パワハラ」事件が2年ぶりに公開され、当局から強い制裁を受けた。中国官営・新華社通信によると、党中央規律検査委員会は最近、中国航空器材集団の任宇・前会長と趙保輝・前総会計士らの非行事実を公開し、党内職務の剥奪や解任など重い懲戒処分を下した。彼らは2024年、ドイツのフランクフルト空港から帰