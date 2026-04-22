記事ポイント猫の多頭飼育環境をサポートする猫用フェロモン製品「フェリウェイ フレンズ」が2026年5月7日に発売取扱施設は全国の動物病院で、複数の猫がより落ち着いて過ごせる環境づくりを提案製造はCeva Sante Animale社、販売にセバ・ジャパン株式会社と物産アニマルヘルス株式会社が携わります物産アニマルヘルスとセバ・ジャパンは、猫の複数頭飼育環境に向けた猫用フェロモン製品「フェリウェイ フレンズ」を2026年5月7日に