記事ポイントエンロンメールから上級幹部へのなりすまし可能性を示す証拠を発見約51万件の公開データを24時間以内に解析し、約1万1000件まで圧縮世界で使われてきたデータセットの信頼性に疑問を投げかける発見デジタルフォレンジックサービスを手がけるデジタル鑑識研究所が、エンロンコーパスから上級幹部へのなりすましが可能だったことを示す証拠を発見したと発表します。独自開発の初動特化型アソシエイトAI「JORI」により見